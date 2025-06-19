Зеленський анонсував розмови з партнерами наступного тижня

Фото: https://www.president.gov.ua/

Наступного тижня Україна проведе розмови в інших форматах взаємодії в Європі, зокрема в рамках "Коаліції охочих", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Коли іранські шахеди тепер вже значно модернізовані та балістика з Північної Кореї теж модернізовано вбиває наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальній солідарності та глобального тиску недостатньо. І треба значно посилювати санкції. І треба значно посилювати нашу взаємодію, взаємодію зокрема технологічно, усіх тих у світі, хто захищає життя", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Саме про це домовились з партнерами напередодні в Канаді на саміті Сімки. І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії в Європі, зокрема в рамках Коаліції охочих", - додав президент.