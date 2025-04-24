Президент ПАР: Південна Африка глибоко стурбована війною в Україні, єдиний шлях до миру - через дипломатію

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що ПАР "глибоко стурбована" війною Україні, загибеллю цивільних осіб та пошкодженням критично важливої інфраструктури.

"Південна Африка глибоко стурбована конфліктом, що триває в Україні, загибеллю цивільних осіб, пошкодженням критично важливої інфраструктури та погіршенням гуманітарної ситуації. Південна Африка вважає, що єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, інклюзивний діалог та відданість принципам Статуту ООН", - сказав він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у ПАР.

За словами Рамафоси, за цим принципом, всі держави-члени "повинні вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами".

"З досвіду нашого власного шляху від кошмару апартеїду до демократії, ми цінуємо важливість залучення всіх сторін конфліктів для досягнення миру та справедливого, довготривалого вирішення воєн і конфліктів", - зазначив він.