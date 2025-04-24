Інтерфакс-Україна
Події
13:37 24.04.2025

Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

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Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

Укргідрометцентр попереджає про заморозки, які очікуються вночі 27-29 квітня на півночі, заході та в центрі України.

"Вночі 27 квітня у західних та північних областях, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), вночі 28 квітня у північних, східних та центральних областях заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в Укргідрометцентрі повідомили про грози вдень у п'ятницю у західних, північних та центральних областях України, через що оголосили про І рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомлялося, в Україну найближчими днями прийде похолодання. У всіх областях у п'ятницю та суботу пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Теги: #заморозки #укргідрометцентр

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