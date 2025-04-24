Інтерфакс-Україна
Події
13:06 24.04.2025

Похолодання прийде в Україну найближчими днями, скрізь пройдуть дощі з грозами

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Похолодання прийде в Україну найближчими днями, скрізь пройдуть дощі з грозами

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на п'ятницю у Волинській та Рівненській областях, а вдень – по всій Україні, повідомляє Укрогідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°С; вдень в західних та північних областях 18-23°С, на решті території 21-26°С.

В Києві 25 квітня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°С, вдень 21-23°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за початку метеорологічних спостережень у Києві найвища температура 25 квітня була зафіксована на позначці 27,5°С тепла в 1943р., найнижча - 1,5°С морозу в 1988.

У суботу, 26 квітня, вночі у західних, північних, у Вінницькій та Черкаській областях, вдень по всій Україні місцями короткочасні дощі. У південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями грози.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у центральних, східних, більшості південних областей та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°С тепла; вдень 11-16°С; на півдні та сході країни 19-24°С.

У Києві 26 квітня короткочасний дощ, вдень місцями. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 13-15°С.

Теги: #прогноз_погоди

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