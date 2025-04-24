В Києві 25 квітня оголошене Днем жалоби

День жалоби оголошений в Києві у п'ятницю, 25 квітня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - написав він у Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 8, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.