Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

Державний Укргазбанк (Київ) повідомив про можливі збої у роботі низки сервісів, зокрема терміналів, банкоматів і мобільного застосунку, внаслідок масованої нічної атаки Росії.

"Можуть не працювати термінали, банкомати, мобільний застосунок, Клієнт Банк, не доступні операції по картках. Про відновлення обов'язково інформуватимемо додатково", - йдеться у повідомленні банку.

Інші деталі того, що відбулося, поки відсутні.

За даними Національного банку України, Укргазбанк станом на початок цього року займав п’яте місце за активами (213,72 млрд грн) серед 61-го банку.