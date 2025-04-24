Інтерфакс-Україна
Події
13:04 24.04.2025

Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

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Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

Державний Укргазбанк (Київ) повідомив про можливі збої у роботі низки сервісів, зокрема терміналів, банкоматів і мобільного застосунку, внаслідок масованої нічної атаки Росії.

"Можуть не працювати термінали, банкомати, мобільний застосунок, Клієнт Банк, не доступні операції по картках. Про відновлення обов'язково інформуватимемо додатково", - йдеться у повідомленні банку.

Інші деталі того, що відбулося, поки відсутні.

За даними Національного банку України, Укргазбанк станом на початок цього року займав п’яте місце за активами (213,72 млрд грн) серед 61-го банку.

Теги: #збої #укргазбанк #ракетна_атака

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