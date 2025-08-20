Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

Фото: Unsplash

Рада з фінансової стабільності (РФС) погодилися, що продаж пакетів акцій належних державі Сенс Банку та Укргазбанку не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи в межах визначеної законом процедури продажу.

"Члени РФС заявили про підтримку стратегічного завдання зменшення частки держави в банківському секторі шляхом продажу державних банків, однак такий продаж має бути виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків", – зазначається у повідомленні на сайті Нацбанку України в середу за результатами засідання РФС 14 серпня.

НБУ нагадав, що у пункті 57 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року передбачено зменшення частки держави в банківському секторі шляхом підготовки державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

Відповідно до закону "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків", про який йдеться, перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з прийняття урядом рішення про таку підготовку на основі висновку РФС щодо впливу такого продажу на фінансовий стан та стабільність банківської системи.

Також члени РФС розглянули і обговорили ризики в діяльності державного фінансового сектору, зокрема в частині його небанківського сегмента, а також оновила склад робочих груп з фінансового розвитку та з розвитку внутрішнього боргового ринку з огляду на оновлення складу уряду.

Як повідомлялося, у рамках програми з МВФ Україна зобов'язується скорочувати частку держави у банківському секторі, яка за час війни суттєво збільшилася й на середину цього року становила 54,4% за розміром загальних активів та 52,2% – чистих активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

В оновленій у червні 2024 року в межах четвертого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з МВФ було зобов’язання до кінця вересня того ж року призначити міжнародного консультанта для продажу Укргазбанку і Сенс Банку. Однієї з причин переносу цього терміну називалося прийняття у жовтні 2024 року закону №3983-IX про особливості продажу держбанків.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на початку 2025 року повідомила у Давосі, що Україна готова розглядати продаж державного Сенс Банку і приватизацію частки "Укрнафти".

Однак, як заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у березні, приватизація державних банків цього року малоймовірна через тривалість процесу, хоча перспективи продажу Укргазбанку та Сенс Банку залишаються високими.

У квітні 2025 року Кабінет Міністрів втретє подовжив термін пошуку фінансового радника для продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку з кінця березня до кінця липня цього року, але після восьмого перегляду у червні цього року програма EFF вже не містить чіткого терміну призначення консультанта з приватизації Укргазбанку та Сенс Банку (обидва – Київ), хоча у попередньому меморандумі термін пошуку спливав у липні 2025 року.