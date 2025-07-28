Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк надали містам України 3,0 млрд грн кредитів у ІІ кв. 2025р

Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк (усі – Київ) у другому кварталі 2025 року надали українських містам 10 кредитів на загальну суму 3,0 млрд грн, свідчить інформація Міністерства фінансів.

Згідно із нею, найбільше кредитів видав Укргазбанк – сім кредитів на загальну суму 1,93 млрд.

Львів отримав найбільший кредит від банк на 650,5 млн грн. Ставка на перший рік - 16,15% річних, з другого року змінювана ставка на базі індикативної ставки UIRD 12M + 3,02% маржі (розрахунок: 16,15% - 13,13% UIRD 12M на дату укладення угоди). Відсоткова ставка переглядається щороку, але не може перевищувати 22%. Строк кредиту – 60 місяців, пільговий період – 24 місяці.

Дніпро отримав два кредити від вказаного банку на загальну суму 543,1 млн грн.

Перший – на 333,1 млн грн зі ставкою 15,5% у перший рік, далі - змінювана UIRD 12M + 3% із щорічним переглядом, але не вище 23%. Строк кредиту – 36 місяців, пільговий період – 12 місяців.

Другий – на 210,0 млн грн, ставка у перший рік – 16,15%, з другого року – змінювана UIRD 12M + 3,03% (розрахунок: 16,15% - 13,12% UIRD 12M на дату угоди), максимум – 23%, строк – 36 місяців, пільговий період – 12 місяців.

Кривий Ріг залучив в Укргазбанку два кредити на загальну суму 394,3 млн грн.

Перший – на 217,6 млн грн, другий – на 176,7 млн грн. Обидва передбачають фіксовану ставку 15,5% у перший рік, далі - змінювану ставку UIRD 12M + 3% із щорічним переглядом, але не більше 23%. Строк кредитування – 84 місяці, пільговий період – 18 місяців.

Запоріжжя теж отримало кредит у розмірі 300,0 млн грн. У перший рік діє ставка 15,5%, з другого року – змінювана ставка на базі UIRD 12M + 3%, з обмеженням не більше 23%. Строк – 84 місяці, пільговий період – 18 місяців.

Крім того, село Кольчино на Закарпатті отримало кредит на 50,0 млн грн. У перший рік ставка становить 16,15%, далі – змінювана ставка UIRD 12M + 3,03% (на основі 16,15% - 13,12% UIRD 12M на дату укладення договору), з лімітом 23%. Кредит надано строком на 36 місяців.

Ощадбанк видав два кредити загальною сумою 968,0 млн грн. Перший кредит отримав Львів – 668,0 млн перший рік - 16,15%, з другого року змінювана UIRD 12М + 3,02% маржа (16,15% - 13,13% (UIRD 12M в день, що передує дню укладення угоди) з щорічним переглядом, але не більше 22% 60 місяців, пільговий період - 24 місяці.

Другий кредит отримав Дніпро – 300,0 млн грн перший рік - 16,1% річних, з другого року - змінювана UIRD 12М +2,98% маржа (16,1% - 13,12% (UIRD 12M в день, що передує дню укладення угоди), але не більше 22% 60 місяців, пільговий період - 12 місяців.

У свою чергу Ощадбанк надав два кредити – Львову та Дніпру на загальну суму 968,0 млн грн.

Львів отримав кредит на 668,0 млн грн. Ставка на перший рік становить 16,15% річних. Починаючи з другого року, діятиме змінювана ставка: індикативна UIRD 12M + маржа 3,02% (розрахунок базується на рівні UIRD 12M – 13,13% у день, що передує укладенню договору). Ставка переглядається щороку, але не перевищуватиме 22%. Строк – 60 місяців, пільговий період – 24 місяці.

Дніпро отримав кредит на 300,0 млн грн. У перший рік діє ставка 16,1% річних. З другого року – змінювана UIRD 12M + маржа 2,98% (при базовому рівні UIRD 12M – 13,12% на момент укладення договору). Максимальна ставка обмежена 22%. Строк кредитування – 60 місяців, пільговий період – 12 місяців.

Укрексімбанк надав м. Сокіл на Львівщині кредит у розмірі EUR1,8 млн (приблизно 87,7 млн грн). Ставка є змінюваною: базується на індикативній ставці EURIBOR 6M плюс маржа 4,24% (на дату укладення договору це становило 6,3% – 2,06% EURIBOR 6M). Максимальна ставка обмежена 8% річних. Строк кредитування – 60 місяців, пільговий період – 12 місяців.