Україна оптимізує структуру власності Нацдепозитарія для залучення міжнародних інвесторів – меморандум з МВФ

Україна оптимізує структуру власності Національного депозитарія України (НДУ), який є центральним депозитарієм (ЦД), щоб створити необхідні передумови для залучення міжнародних інвесторів, що є ключовим елементом цільової моделі інфраструктури ринку капіталу, йдеться у оновленому за результатом 8-го перегляду меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Ми розробимо дорожню карту для сприяння передача державної частки у статутному капіталі НДУ під управління НБУ (Національного банку України – ІФ-У), що має бути затверджена Радою з фінансової стабільності (РФС) до кінця липня 2025 року", – зазначено у документі, який опублікований на сайті Фонду.

В ньому також наголошується, що НБУ та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) впровадили необхідні механізми для іноземних інвесторів безпосереднього доступу до ринкових боргових інструментів – муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов'язаних з реконструкцією України.

"НКЦПФР, НДУ та НБУ прагнутимуть встановити прямий зв'язок між ЦД та іноземними ЦД до кінця липня 2025 року, щоб розширити доступ іноземних інвесторів до ширшого кола інструментів та ринків", – сказано у оновленому меморандумі.

Згідно з ним, план дій щодо практичного впровадження цільової моделі інфраструктури ринку капіталу, розроблений Нацбанком у консультації з НКЦПФР, Міністерством фінансів та міжнародними фінансовими установами, мав бути розроблений до кінця червня 2025 року, однак наразі інформація про нього відсутня.

В НДУ станом на початок цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку – 24,9903%, Укрексімбанку – 9,9903%.

Виручка Нацдепозитарія у минулому році зросла на 2,7% – до 109,75 млн грн, тоді як чистий прибуток впав на 46.7% – до 8,98 млн грн.