Економіка
10:50 07.10.2025

Представник Нацбанку змінив представника НКЦПФР в наглядовій раді Нацдепозитарію

Фото: https://bank.gov.ua/

Члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Ярослава Шляхова у складі наглядової ради Національного депозитарію України (НДУ) замінив начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (НБУ) Андрій Супрун.

Як зазначається у повідомленні НДУ в системі розкриття НКЦПФР, повноваження Шляхова, який обіймав посаду члена наглядової ради з 26 квітня 2024 року, були припинені 6 жовтня 2025 року відповідно до рішення Нацбанку від 3 жовтня.

Раніше, 22 вересня цього року, Кабінет Міністрів своїм розпорядженням передав НБУ, якому належить 25% НДУ, в управління ще й державну частку Нацдепозитарію у розмірі 25%, якою до цього управляла НКЦПФР.

Таким чином, в наглядовій раді НДУ тепер два представника Нацбанку та три незалежні члени.

Нацбанк на початку вересня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим його етапом є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, своєю чергою, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

Крім управління 25% акцій держави в НДУ, станом на 24 вересня цього року Нацбанк був напряму власником 25%, ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державним Ощадбанку та Укрексімбанку – відповідно 24,9903% та 9,9903%. Ще 4,0795% акцій були у власності 27 юридичних та 2 фізичних осіб, зокрема Олені Нусіновій належало 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

В той же час довірену особу за акціями Ощадбанку, Укрексімбанку та корпоративного пенсійного фонду НБУ призначає НКЦПФР, але цю норму закону про депозитарну систему передбачається змінити в процесі реалізації реформи інфраструктури.

Станом на початок 2025 року НБУ також володів 83,549% акцій Розрахункового центру, а ще управляв 1,441% від імені держави. Підконтрольним державі Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс банку и ПриватБанку належало відповідно 3,208%, 3,208%, 3,222%, 0,319% та 0,0005%, тоді як НДУ – 0,080%, а решті акціонерам (1 фізична та 22 юридичні особи) –4,973%.

Головою наглядової ради Розрахункового центру є Супрун, якого тепер обрано і в наглядову раду НДУ.

