Уряд передав Нацбанку в управління від НКЦПФР 25% держчастку Нацдепозитарію

Національний банк України (НБУ), якому належить 25% ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ), отримає в управління державну частку НДУ у розмірі 25%, якою наразі управляє Національна комісії з цінних паперів (НКЦПФР).

Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм, відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні у понеділок та визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від листопада 2013 року про визначення НКЦПФР як органу управління держчасткою НДУ.

Нацбанк на початку вересня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим етапом його етапом є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

"Передача Національного депозитарію – це нульова фаза, це обов'язкова умова, яка запускає ефективний процес побудови, без конфліктів інтересів, з чітким розподілом функціоналу між акціонерним володінням і функціями регулятора", – зазначив 11 вересня голова НБУ Андрій Пишний та наголосив, що така передача погоджена з Міжнародним валютним фондом та ЄБРР та має бути здійснена якнайшвидше.

Подалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який має функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

В той же час НКЦПФР 9 вересня погодила проєкт розпорядження уряду про передачу державної частки НДУ в управління Нацбанку, але запропонувала відтермінувати таку передачу до підготовки узгодженої з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) пріоритетної дорожньої карти реформ інфраструктури фінансових ринків. На думку Комісії, такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики для належної реалізації поточної програми співпраці з МВФ.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій у відповідь зазначив, що представники МВФ детально ознайомлені і підтримують план з дев'яти заходів щодо імплементації вертикально інтегрованої моделі інфраструктури ринків капіталу, який було підтримано Радою фінансової стабільності. Він нагадав, що передача держчастки НДУ Нацбанку також знайшла відображення в меморандумі.

Щодо питання про можливий викуп частки приватних міноритаріїв у Нацдепозитарії, за словами Гелетія, у Нацбанку "є розуміння, як ставати мажоритарним акціонером, як частку матиме холдинг, як частку матиме визнаний міжнародний інвестор".

"Думаю, що невдовзі ми зможемо вже більш детально цю інформацію комунікувати до суспільного загалу", – сказав заступник голови НБУ.

В НДУ станом на середину цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку – 24,9903%, Укрексімбанку – 9,9903%.

Окрім того, Олена Нусінова була власником 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

Нацдепозитарій у першому півріччі цього року збільшив виручку на 22,2% – до 71,30 млн грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 4,1% – до 16,58 млн грн.