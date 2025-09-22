Інтерфакс-Україна
Економіка
18:32 22.09.2025

Уряд передав Нацбанку в управління від НКЦПФР 25% держчастку Нацдепозитарію

3 хв читати

Національний банк України (НБУ), якому належить 25% ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ), отримає в управління державну частку НДУ у розмірі 25%, якою наразі управляє Національна комісії з цінних паперів (НКЦПФР).

Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм, відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні у понеділок та визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від листопада 2013 року про визначення НКЦПФР як органу управління держчасткою НДУ.

Нацбанк на початку вересня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим етапом його етапом є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

"Передача Національного депозитарію – це нульова фаза, це обов'язкова умова, яка запускає ефективний процес побудови, без конфліктів інтересів, з чітким розподілом функціоналу між акціонерним володінням і функціями регулятора", – зазначив 11 вересня голова НБУ Андрій Пишний та наголосив, що така передача погоджена з Міжнародним валютним фондом та ЄБРР та має бути здійснена якнайшвидше.

Подалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який має функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

В той же час НКЦПФР 9 вересня погодила проєкт розпорядження уряду про передачу державної частки НДУ в управління Нацбанку, але запропонувала відтермінувати таку передачу до підготовки узгодженої з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) пріоритетної дорожньої карти реформ інфраструктури фінансових ринків. На думку Комісії, такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики для належної реалізації поточної програми співпраці з МВФ.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій у відповідь зазначив, що представники МВФ детально ознайомлені і підтримують план з дев'яти заходів щодо імплементації вертикально інтегрованої моделі інфраструктури ринків капіталу, який було підтримано Радою фінансової стабільності. Він нагадав, що передача держчастки НДУ Нацбанку також знайшла відображення в меморандумі.

Щодо питання про можливий викуп частки приватних міноритаріїв у Нацдепозитарії, за словами Гелетія, у Нацбанку "є розуміння, як ставати мажоритарним акціонером, як частку матиме холдинг, як частку матиме визнаний міжнародний інвестор".

"Думаю, що невдовзі ми зможемо вже більш детально цю інформацію комунікувати до суспільного загалу", – сказав заступник голови НБУ.

В НДУ станом на середину цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку – 24,9903%, Укрексімбанку – 9,9903%.

Окрім того, Олена Нусінова була власником 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

Нацдепозитарій у першому півріччі цього року збільшив виручку на 22,2% – до 71,30 млн грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 4,1% – до 16,58 млн грн.

Теги: #нду #нбу #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 22.09.2025
Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

14:55 18.09.2025
НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

19:51 17.09.2025
Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

18:05 16.09.2025
Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

10:53 16.09.2025
НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

13:26 11.09.2025
Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

21:48 09.09.2025
Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

21:31 09.09.2025
Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

19:10 09.09.2025
НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

21:42 08.09.2025
Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

ВАЖЛИВЕ

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

ОСТАННЄ

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів вересня зменшився на 27,8%

"Нафтогаз" та західні партнери спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для України – Washington Post

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 55 тис. абонентів у трьох областях

"Нафтогаз" залучив додатково понад 2,4 млрд грн від Укрексімбанку

Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

Новостворену Групу з ритейлу та логістики в Раді бізнесу при президентові України очолив Руслан Шостак

Найбільш активно в 2025 р. релокуються компанії у сфері торгівлі, будівництва та агро - Opendatabot

Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА