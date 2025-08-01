Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

Державний Укргазбанк (Київ) продав свій центральний офіс у Печерському районі столиці за 317,9 млн грн та до 1 листопада переїде в приміщення, яке раніше орендував ПриватБанк.

Згідно з інформацією на сайті ProZorrо, Укргазбанк продав свій офіс на вул. Старонаводницькій, 19, 21, 23 у Печерському районі Києва. Саме за цією адресою, згідно з інформацією на сайті банку, розміщувалася його канцелярія.

Аукціон з продажу приміщення тривав з 27 червня 2025 року, а завершився 14 липня. Початкова вартість об’єкта становила 341,8 млн грн, але згодом знизили до 317,9 млн грн. У торгах взяв участь лише один покупець — ТОВ "Доля і Ко. ЛТД", яке офіційно стало новим власником.

Згідно з інформацією на сайті Опендатабот, компанія-покупець була зареєстрована в Києві 9 квітня 1992 року. Її власниками є члени родини Татарінцевих: Ярослав (40% статутного капіталу), Лариса (30%) і Андрій (30%). Генеральною директоркою значиться Лариса Татарінцева, статутний капітал компанії — 2 млн грн. Банк, як продавець, провів фінансовий моніторинг компанії..

Як з’ясувало видання "Телеграф", новою адресою Укргазбанку стане будівля на вул. Ковпака, 29 у Голосіївському районі столиці — саме тут раніше розміщувався центральний офіс Укрсоцбанку, а згодом працював ПриватБанк.

Тепер цю локацію орендує Укргазбанк, який уже підписав п’ятирічну угоду і планує остаточний переїзд до 1 листопада 2025 року. Наразі триває оформлення документів.

Зазначається, що вартість оренди приміщення становить $15 за квадратний метр (без ПДВ, у гривневому еквіваленті). Об'єкт практично не потребує капітальних інвестицій чи значного переобладнання, адже до цього тут працював інший державний банк.

За даними Нацбанку України, у квітні 2025 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав п'яте місце (220,0 млрд грн, або 5,9% ринку) серед 60 банків, що діяли в країні.