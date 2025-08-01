Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:33 01.08.2025

UGB спрямував майже 5,5 млрд грн на підтримку енергопроєктів у першому півріччі 2025 року

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UGB (Укргазбанк) продовжує активно зміцнювати енергетичну незалежність України. За перше півріччя 2025 року банк профінансував енергетичні проєкти своїх клієнтів на суму майже 5,5 млрд грн.

UGB залишається лідером в енергетичному кредитуванні, уклавши з 1 червня 2024 року кредитних угод за напрямами сталої енергетики та енергонезалежності на суму 7,25 млрд грн. Загалом, за даними Національного банку України, провідні українські банки сукупно надали 23,7 млрд грн на впровадження енергопроєктів, а частка UGB перевищила 30%.  

«Ми продовжуємо підтримувати децентралізовану генерацію та відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Цього року ми значно розширили співпрацю з муніципалітетами та комунальними підприємствами — це надзвичайно важливо для підвищення енергоефективності міст і забезпечення стабільного енергопостачання. Також ми підписали дві стратегічні угоди з ЄБРР та ЄІБ, які посилюють енергетичну стійкість бізнесу та громад», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

У першому півріччі 2025 року фінансування отримали понад 90 проєктів клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу. Серед ключових напрямів підтримки:

  • будівництво сонячних і вітрових електростанцій;
  • впровадження газопоршневих і когенераційних установок;
  • модернізація систем централізованого теплопостачання;
  • встановлення генераторів та систем накопичення енергії (Energy Storage Systems).

У результаті реалізації проєктів, профінансованих UGB, загальна потужність генерації у 2025 році зросла на 225 МВт, а з 1 червня 2024 року на 344 МВт, що суттєво підвищило надійність енергопостачання навіть за умов надзвичайного навантаження на мережу.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183

Теги: #ugb #укргазбанк

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