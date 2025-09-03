Інтерфакс-Україна
Економіка
14:39 03.09.2025

Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

2 хв читати
Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

Державний Укргазбанк (Київ) надав EUR5 млн кредиту на енергоефективні проєкти одному з найбільших переробників фруктів, овочів і ягід у Європі компанії TBF Group, повідомила пресслужба банку.

Згідно з повідомленням, фінансування буде скеровано на реалізацію енергоефективних рішень і розвиток виробничих потужностей. Зокрема, EUR2,5 млн буде направлено на встановлення дахової СЕС потужністю 3,7 МВт та когенераційної установки потужністю 4,3 МВт. Очікуэться, що обладнання забезпечить підприємство власною електричною та тепловою енергією, підвищить його енергонезалежність.

Ще EUR2,5 млн буде направлено на придбання сучасного сушильного комплексу потужністю 1,5 т/год. Нове обладнання дасть змогу виробляти суху макуху, яка стане сировиною для виробництва пелет, кормів для тварин та інших продуктів, сприяючи розвитку безвідходного виробництва.

"Наше підприємство прагне до підвищення енергоефективності й побудови безвідходного виробництва. Саме тому ми впроваджуємо рішення, що забезпечують виробництво власної енергії та переробку відходів. Це створює нові можливості для розвитку всієї галузі в Україні та робить наш бізнес більш стійким і відповідальним", — зазначив власник TBF Group Святослав Барщовський.

"UGB системно підтримує підприємства, які інвестують у власну енергонезалежність, впроваджують екологічні технології та створюють нові можливості для розвитку бізнесу. Цей проєкт на Львівщині — приклад того, як сталий підхід поєднує вигоду для бізнесу, громади та довкілля", — зазначила директор департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу Укргазбанку Тетяна Парчевська.

TBF Group – міжнародна група компаній, яка пеціалізується на виробництві соків, які реалізує під ТМ Galicia і Filvarok. До складу групи входять сім аводів із переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова) потужністю 220 тис. тонн концентрованого соку на рік, транспортно-логістична та інжинірингова компанії. Група має 3 тис. га полів і садів, із яких 450 га відведено під насадження яблунь, 650 га – вишні, 150 га – малини, під буряк та моркву – 750 га. Ще 1 тис. га займають зернові, які переважно вирощують для сівозміни. Обсяги, які вирощує група, становлять трохи більше 3% від усієї переробки.

Власник групи компаній T.B. Fruit - Тарас Барщовський.

За даними Нацбанку України, у квітні 2025 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав п'яте місце (220,0 млрд грн, або 5,9% ринку) серед 60 банків, що діяли в країні.

Теги: #укргазбанк #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

13:40 02.09.2025
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

13:02 02.09.2025
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

12:34 02.09.2025
Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

09:43 02.09.2025
"ДТЕК" відновив електропостачання для 15 400 абонентів Одещини після обстрілів

"ДТЕК" відновив електропостачання для 15 400 абонентів Одещини після обстрілів

08:14 31.08.2025
Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

19:17 28.08.2025
РФ посилює атаки на енергетику України – глава Міненерго

РФ посилює атаки на енергетику України – глава Міненерго

13:12 28.08.2025
"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

12:29 26.08.2025
США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

11:16 23.08.2025
В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

ВАЖЛИВЕ

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

ОСТАННЄ

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

НБУ лобіює внесення РФ до "сірого списку" ЄС

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

Уряд за липень компенсує 135,9 млн грн за придбану аграріями вітчизняні с/г техніку та обладнання

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

Експортні квоти на вершкове масло не вичерпані, внутрішній попит не активізувався

Обсяг виплаченого нацкешбеку зріс на 3,5% у липні

Затверджено єдиний порядок підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА