Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

Державний Укргазбанк (Київ) надав EUR5 млн кредиту на енергоефективні проєкти одному з найбільших переробників фруктів, овочів і ягід у Європі компанії TBF Group, повідомила пресслужба банку.

Згідно з повідомленням, фінансування буде скеровано на реалізацію енергоефективних рішень і розвиток виробничих потужностей. Зокрема, EUR2,5 млн буде направлено на встановлення дахової СЕС потужністю 3,7 МВт та когенераційної установки потужністю 4,3 МВт. Очікуэться, що обладнання забезпечить підприємство власною електричною та тепловою енергією, підвищить його енергонезалежність.

Ще EUR2,5 млн буде направлено на придбання сучасного сушильного комплексу потужністю 1,5 т/год. Нове обладнання дасть змогу виробляти суху макуху, яка стане сировиною для виробництва пелет, кормів для тварин та інших продуктів, сприяючи розвитку безвідходного виробництва.

"Наше підприємство прагне до підвищення енергоефективності й побудови безвідходного виробництва. Саме тому ми впроваджуємо рішення, що забезпечують виробництво власної енергії та переробку відходів. Це створює нові можливості для розвитку всієї галузі в Україні та робить наш бізнес більш стійким і відповідальним", — зазначив власник TBF Group Святослав Барщовський.

"UGB системно підтримує підприємства, які інвестують у власну енергонезалежність, впроваджують екологічні технології та створюють нові можливості для розвитку бізнесу. Цей проєкт на Львівщині — приклад того, як сталий підхід поєднує вигоду для бізнесу, громади та довкілля", — зазначила директор департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу Укргазбанку Тетяна Парчевська.

TBF Group – міжнародна група компаній, яка пеціалізується на виробництві соків, які реалізує під ТМ Galicia і Filvarok. До складу групи входять сім аводів із переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова) потужністю 220 тис. тонн концентрованого соку на рік, транспортно-логістична та інжинірингова компанії. Група має 3 тис. га полів і садів, із яких 450 га відведено під насадження яблунь, 650 га – вишні, 150 га – малини, під буряк та моркву – 750 га. Ще 1 тис. га займають зернові, які переважно вирощують для сівозміни. Обсяги, які вирощує група, становлять трохи більше 3% від усієї переробки.

Власник групи компаній T.B. Fruit - Тарас Барщовський.

За даними Нацбанку України, у квітні 2025 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав п'яте місце (220,0 млрд грн, або 5,9% ринку) серед 60 банків, що діяли в країні.