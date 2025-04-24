Сили оборони збили 48 ворожих ракет і 64 БПЛА

У ніч на 24 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника: 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс; 6 крилатих ракет Іскандер-К; 12 крилатих ракет Калібр; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації; 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що основним напрямком удару стала столиця України, місто Київ.

"За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет Калібр; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударних БпЛА Shahed. Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - повідомляють в ПС.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.