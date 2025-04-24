Глава Міноборони Нідерландів їде в Київ

Фото: https://x.com/DefensieMin/status/1910691506320458175

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїде у Київ у четвер.

"Якщо Росія хоче миру, все, що їй потрібно зробити - це припинити напад на Україну. Але Путін робить все навпаки. Сьогодні ввечері знову в Києві. Українці платять найвищу ціну", - написав він у соцмережі Х.

"Зупинка цього агресора в Європі вимагає більшої підтримки України та військового стримування", - наголосив міністр.