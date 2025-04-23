Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 349 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 349 військовослужбовців і 47 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 349 окупантів, 174 з них — безповоротно. Також знищено сім одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, 20 мотоциклів, п’ять БпЛА, наземний дрон та окопний РЕБ окупантів. Крім того, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати та два міномети загарбників", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23432