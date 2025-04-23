Зеленський про зустріч у Лондоні: впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями

Зустріч української делегації у складі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова у Лондоні з представниками країн-партнерів у середу була змістовною для кожної сторони, відзначив президент України Володимир Зеленський.

"Добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно", - написав Зеленський в соцмережі Х в середу ввечері за результатами зустрічі.

За його словами, американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання. "І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам", - відзначив голова держави.

"Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - додав Зеленський.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1915120038589386936