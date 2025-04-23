Рубіо: США зараз краще розуміють російську позицію

США намагаються краще зрозуміти позицію Росії у війні з Україною, щоб досягти прогресу у перемовинах, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю The Free Press.

"Я б сказав, що ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, якою є російська позиція – зараз ми краще це розуміємо, тому що ми фактично спілкувалися з ними після трьох років нерозмов – яка позиція України, і з’ясувати, чи ці хлопці навіть знаходяться в одному районі. Тому що, якщо вони знаходяться на абсолютно різних позиціях, тоді нам, можливо, доведеться зробити висновок, що вони так далеко один від одного, що мир зараз неможливий", - заявив Рубіо.

Він підкреслив, що війна "жахлива" і її "потрібно закінчити", але наразі ситуація немає військового вирішення.

"Ми маємо бути відвертими. Ви знаєте, Росія не зможе просто навалитися на Україну та захопити усю країну, а Україна не відкине їх назад, туди, де вони були до 2014 року", - наголосив Рубіо.

"Ми зробили все можливе. Ми вклали багато часу та енергії на найвищих рівнях нашого уряду. Ми продовжимо це робити, поки є реалістичний шлях вперед. Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми просто занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося відбувається, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі багато важливих речей. Це не наша війна. Ми не розпочинали цієї війни. Ми намагаємось допомогти всім закінчити її", - додав він.