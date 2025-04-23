Інтерфакс-Україна
Події
18:30 23.04.2025

"Укрзалізниця" готує нове підвищення тарифів на 37% і це загрожує стабільності промисловості України - НАДПУ

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"Укрзалізниця" готує нове підвищення тарифів на 37% і це загрожує стабільності промисловості України - НАДПУ

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) висловлює серйозну стурбованість через чергове заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення на 37%.

Згідно із заявою Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ), якщо рішення набуде чинності (наприклад, з 1 травня), це може призвести до додаткових витрат у розмірі 17,5 млрд грн для промисловості вже до кінця 2024 року.

У такому разі за останні три роки війни вартість залізничних перевезень зросте вже більш ніж на 100%. Таке підвищення тарифів створить критичний тиск на підприємства, особливо в гірничо-металургійному та вугледобувному комплексах: ГМК може втратити 6,4 млрд грн додаткових витрат, вуглевидобувні компанії - ще 1,6 млрд грн.

Наслідки для економіки та бізнесу: зростання собівартості продукції, що приведе до зниження конкурентоспроможності на світових ринках, скорочення обсягів видобутку та перевезень і можуть бути простої підприємств. Також є ризик втрати вантажообігу для "Укрзалізниці" – компанії змушені будуть шукати альтернативні логістичні маршрути.

Крім того, відбудеться погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах – тисячі робочих місць під загрозою.

"Ми не заперечуємо необхідність стабілізації "Укрзалізниці", але вважаємо, що таке різке підвищення тарифів – не єдиний шлях. НАДПУ ініціює робочу зустріч з керівництвом "Укрзалізниці", щоб разом знайти рівноважне рішення, яке забезпечить фінансову стабільність "УЗ", не зруйнує конкурентоспроможність української промисловості, уникне масових скорочень та економічних втрат у регіонах", - заявляють у НАДПУ.

При цьому підкреслюється, що це питання стосується не лише добувної галузі, але й усієї економіки України, тому слід разом знайти справедливі та збалансовані рішення, резюмується в заяві.

Теги: #укрзалізниця #надпу #тарифи

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