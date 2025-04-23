Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

Російська пропаганда активно поширює заяви Володимира Путіна про нібито великі успіхи РФ у допомозі країнам Африки долати епідемічні хвороби, однак насправді така співпраця – лише один із проявів багатовимірної стратегії кремля щодо збільшення залежності країн континенту від РФ, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

"Розвиваючи медичну співпрацю, рф паралельно проводить в Африці дезінформаційні кампанії проти західних гуманітарних місій, звинувачуючи їх у поширенні хвороб і спекулюючи на постколоніальних травмах країн Африки. З 2022 року рф спонсорувала приблизно 80 таких кампаній у 22 державах. Відмова ж африканців від співпраці із Заходом часто призводить до загального погіршення ситуації з охороною здоров’я", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі ЦПД.

Відзначається, що, крім гуманітарного співробітництва, Росія намагається нарощувати співпрацю і в інших сферах та збільшує свою військову присутність на континенті.

"Все це робиться виключно з метою отримання доступу до ресурсів континенту та зміцнення свого військового й політичного впливу", - підкреслили в ЦПД.