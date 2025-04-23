Інтерфакс-Україна
Події
17:45 23.04.2025

У "Бібліотеці комплектуючих" для виробників ОПК вже акредитовано понад 100 користувачів – Сметанін

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У "Бібліотеці комплектуючих" для виробників ОПК вже акредитовано понад 100 користувачів – Сметанін

Понад 100 користувачів зареєструвалося на платформі "Бібліотека комплектуючих", яка дає можливості розширювати кооперацію між українськими виробниками оборонно-промислового комплексу, що є запорукою зменшення залежності від імпорту з-за кордону, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"З часу запуску ресурсу було акредитовано більше 100 користувачів", - написав Сметанін в Телеграм в середу.

За його словами, станом на зараз на платформі розміщено розміщено 55 пропозицій комплектуючих різних типів: антени (звʼязок), підсилювачі та генератори для засобів радіоелектронної боротьби, деталі та аксесуари, рами та пропелери для FPV, модулі GNSS, модулі магнетометра, а також сервісні послуги.

"Нині на ресурсі доступні 14 специфікацій – характеристик до кожного з виробів. Разом з виробниками працюємо над розширенням переліку", - повідомив міністр.

Сметанін відзначив, що "Бібліотека комплектуючих" є безпечною цифровою базою, до якої можуть потрапити лише перевірені українські виробники, які хочуть знайти партнерів та налагодити співпрацю задля збільшення виробництва української зброї.

Як повідомлялося, створення державної установи "Агенція оборонних технологій" і запровадження веб-сервісу "Бібліотека комплектуючих" українських зразків озброєння і військової техніки було у плані пріоритетних дій українського уряду на 2025 рік, оприлюдненому в лютому.

Теги: #платформа_бібліотека_комплектуючих #сметанін

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