Українська рада зброярів ініціює зміни до законодавства щодо обмеження інформації про підприємства ОПК – Сметанін

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Українська рада зброярів ініціювала обговорення щодо законодавчих змін, які обмежать інформацію про оборонні підприємства, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Разом із Українською Радою Зброярів ми зібрали свого роду громадське обговорення щодо законодавчих змін, які обмежать інформацію про оборонні підприємства. Дякую всім, хто долучився: лідери думок, народні депутати, представники державних органів, виробники", - написав він у Телеграмі у середу.

Як зазначив міністр, одне з джерел, звідки ворог бере інформацію – це відкриті дані в державних реєстрах про місцезнаходження виробників ОПК, оскільки чинне законодавство вимагає вказувати в більше, ніж 10 різних реєстрах, реальне місцезнаходження виробничих потужностей, земельних ділянок, нерухомого майна тощо.

"Ми дослухаємось до громадськості, та залишаємось вірними принципам прозорості й підзвітності. Доступ до інформації повинен бути – але такий, що збереже чутливі дані про наші оборонні підприємства. І найцінніше – наших Зброярів", - наголосив Сметанін.