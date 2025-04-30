Інтерфакс-Україна
Події
16:06 30.04.2025

Українська рада зброярів ініціює зміни до законодавства щодо обмеження інформації про підприємства ОПК – Сметанін

1 хв читати
Українська рада зброярів ініціює зміни до законодавства щодо обмеження інформації про підприємства ОПК – Сметанін
Фото: https://t.me/herman_smetanin_msp/501

Українська рада зброярів ініціювала обговорення щодо законодавчих змін, які обмежать інформацію про оборонні підприємства, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Разом із Українською Радою Зброярів ми зібрали свого роду громадське обговорення щодо законодавчих змін, які обмежать інформацію про оборонні підприємства. Дякую всім, хто долучився: лідери думок, народні депутати, представники державних органів, виробники", - написав він у Телеграмі у середу.

Як зазначив міністр, одне з джерел, звідки ворог бере інформацію – це відкриті дані в державних реєстрах про місцезнаходження виробників ОПК, оскільки чинне законодавство вимагає вказувати в більше, ніж 10 різних реєстрах, реальне місцезнаходження виробничих потужностей, земельних ділянок, нерухомого майна тощо.

"Ми дослухаємось до громадськості, та залишаємось вірними принципам прозорості й підзвітності. Доступ до інформації повинен бути – але такий, що збереже чутливі дані про наші оборонні підприємства. І найцінніше – наших Зброярів", - наголосив Сметанін.

Теги: #сметанін #оборонна_промисловість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 30.04.2025
ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

ЄК виділяє 910 млн євро на посилення оборонних можливостей ЄС

17:45 23.04.2025
У "Бібліотеці комплектуючих" для виробників ОПК вже акредитовано понад 100 користувачів – Сметанін

У "Бібліотеці комплектуючих" для виробників ОПК вже акредитовано понад 100 користувачів – Сметанін

17:03 14.04.2025
Німецька Quantum Systems та український Frontline підписали меморандум про співпрацю в ОПК – Сметанін

Німецька Quantum Systems та український Frontline підписали меморандум про співпрацю в ОПК – Сметанін

13:14 13.04.2025
З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

20:54 30.03.2025
Сметанін задекларував 7 млн грн доходів за 2024 рік

Сметанін задекларував 7 млн грн доходів за 2024 рік

12:00 11.03.2025
Сметанін: Українська оборонка потребує скасування дублюючих штрафних санкцій

Сметанін: Українська оборонка потребує скасування дублюючих штрафних санкцій

11:02 09.03.2025
Уряд дозволив передавати військові технології недержавним компаніям

Уряд дозволив передавати військові технології недержавним компаніям

19:56 13.02.2025
Умєров обговорив із представниками компанії Thales Belgium постачання ракет для систем ППО

Умєров обговорив із представниками компанії Thales Belgium постачання ракет для систем ППО

17:14 21.01.2025
Відкрито спільне підприємство між KMW (KNDS Deutschland) й одним з українських оборонних підприємств

Відкрито спільне підприємство між KMW (KNDS Deutschland) й одним з українських оборонних підприємств

16:45 15.01.2025
Сметанін: Розпочато відбір претендентів на голову Держкосмосу України

Сметанін: Розпочато відбір претендентів на голову Держкосмосу України

ВАЖЛИВЕ

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

ОСТАННЄ

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

У громадах у зонах активних бойових дій у Донецькій області залишаються 28 тисяч мешканців, серед них 193 дитини - ОВА

У Києві відкрили "Простір реальних навичок" для навчання Захисту України

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

У Києві через сильний вітер 1 травня тимчасово приспустять головний прапор України

Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

Оголошення тендерів на відновлення двох корпусів "Охматдиту" та ремонт 3 корпусу заплановані на травень-2025 - Ляшко

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА