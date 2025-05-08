ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

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Верховний представник Європейського союзу Кая Каллас анонсувала виділення EUR1 млрд для української оборонної промисловості під час візиту до України у п'ятницю.

"Завтра ми їдемо до України і збираємося виділити один мільярд для оборонної промисловості України", - сказала Каллас під час брифінгу у Варшаві в четвер.

Вона відзначила, що РФ "не виявляє жодних ознак бажання миру" і заявила про необхідність посилення тиску на РФ, "щоб вона також хотіла миру". "Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, який, сподіваємося, ми будемо готові прийняти на наступній Раді з питань закордонних справ. Потім ми нещодавно опублікували дорожню карту, щоб позбутися російської енергії, а також частково це стосується того, як ми будемо поводитися з тіньовим флотом. Це також частково те, звідки надходить фінансування цієї війни", - розповіла Каллас.

Вона відзначила, що "щоб будь-який мир тривав, необхідні надійні гарантії безпеки".

"Ми також наголошуємо на тому, що військовополонених необхідно повернути, депортованих дітей, а також затриманих цивільних осіб. І наші санкції повинні залишатися чинними доти, доки Росія відшкодує завдану ними шкоду. І жодних переговорів щодо України без України, і жодних переговорів щодо України щодо європейської безпеки без Європи", - сказала Каллас.