Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Про це йдеться у листі про наміри між оборонними міністерствами країн, який Шмигаль підписав разом з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном під час його візиту в Україну 23 серпня.

"Під час зустрічі зі шведським колегою подякував народу та керівництву його країни за непохитну підтримку України у всіх сферах під час відбиття російської агресії. Зокрема, за приєднання до ініціативи PURL і виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією", - написав він у телеграмі у неділю.

За його словами, представники української розвідки поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та наші ключові потреби. "Окрема тема — співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ACS 890", - додав Шмигаль.

"Серед найближчих перспектив нашої співпраці — робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв. Також обговорили активізацію нашої співпраці у сфері космічних технологій", — повідомив Шмигаль.