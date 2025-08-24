Інтерфакс-Україна
Події
12:27 24.08.2025

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн

1 хв читати
Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Про це йдеться у листі про наміри між оборонними міністерствами країн, який Шмигаль підписав разом з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном під час його візиту в Україну 23 серпня.

"Під час зустрічі зі шведським колегою подякував народу та керівництву його країни за непохитну підтримку України у всіх сферах під час відбиття російської агресії. Зокрема, за приєднання до ініціативи PURL і виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією", - написав він у телеграмі у неділю.

За його словами, представники української розвідки поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та наші ключові потреби. "Окрема тема — співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ACS 890", - додав Шмигаль.

"Серед найближчих перспектив нашої співпраці — робота над інноваціями, розвиток спільних виробництв. Також обговорили активізацію нашої співпраці у сфері космічних технологій", — повідомив Шмигаль.

Теги: #україна #швеція #оборонна_промисловість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 24.08.2025
Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

12:16 24.08.2025
Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

11:05 24.08.2025
Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

10:29 24.08.2025
Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

08:57 24.08.2025
Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

15:15 23.08.2025
У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

09:49 23.08.2025
Пастор Бернс знов їде до України

Пастор Бернс знов їде до України

19:01 22.08.2025
КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

18:57 22.08.2025
США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

18:43 21.08.2025
Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

ОСТАННЄ

Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Окупанти тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині

По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Завершились зйомки телесеріалу про барокові Київ і Гетьманщину

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА