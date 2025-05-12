Інтерфакс-Україна
Події
17:43 12.05.2025

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

1 хв читати
Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пі (Jan Pie) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості.

Підписання відбулося у понеділок в Брюсселі в рамках другого Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна, повідомляє ASD.

"Метою Меморандуму є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD. З цією метою українське Міністерство та ASD домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд або "Горизонт Європа", - йдеться у розповсюдженому пресрелізі.

В ASD деталізували, що "одним з перших досягнень у рамках угоди" є запуск ASD онлайн-платформи B2B ("ASD Connect"), яка, серед іншого, має на меті забезпечити встановлення контактів між українськими та іншими європейськими оборонними компаніями.

Меморандум про взаєморозуміння діє протягом трьох років з можливістю його продовження.

Теги: #меморандум #єс #сметанін #asd

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 12.05.2025
Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

12:29 12.05.2025
ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

12:02 12.05.2025
Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

11:36 12.05.2025
ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

09:44 12.05.2025
МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

06:40 12.05.2025
У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

03:23 10.05.2025
ЄС вітає зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні

ЄС вітає зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні

23:10 09.05.2025
ЄС спрямував €1 мільярд з надприбутків від російських активів на оборонну промисловість України - Умєров

ЄС спрямував €1 мільярд з надприбутків від російських активів на оборонну промисловість України - Умєров

18:34 09.05.2025
Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

18:09 09.05.2025
Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

ВАЖЛИВЕ

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Польські протестувальники перекрили ПП "Дорогуськ-Ягодин" після скасування судом заборони мерією таких протестів

Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

"Ліси України" на аукціонах на друге півріччя 2025р реалізували 93% лісоматеріалів

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА