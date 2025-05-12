Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пі (Jan Pie) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості.

Підписання відбулося у понеділок в Брюсселі в рамках другого Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна, повідомляє ASD.

"Метою Меморандуму є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD. З цією метою українське Міністерство та ASD домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд або "Горизонт Європа", - йдеться у розповсюдженому пресрелізі.

В ASD деталізували, що "одним з перших досягнень у рамках угоди" є запуск ASD онлайн-платформи B2B ("ASD Connect"), яка, серед іншого, має на меті забезпечити встановлення контактів між українськими та іншими європейськими оборонними компаніями.

Меморандум про взаєморозуміння діє протягом трьох років з можливістю його продовження.