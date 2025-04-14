Інтерфакс-Україна
Події
17:03 14.04.2025

Німецька Quantum Systems та український Frontline підписали меморандум про співпрацю в ОПК – Сметанін

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Німецька Quantum Systems та український Frontline підписали меморандум про співпрацю в ОПК – Сметанін
Фото: https://t.me/herman_smetanin_msp/475

 Український Frontline та німецька Quantum Systems підписали Меморандум про взаєморозуміння, компанії планують співпрацювати у сфері оборонних технологій, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Меморандум з Frontline передбачає співпрацю на технологічному та індустріальному рівнях, створення спільних R&D проєктів. Компанії планують разом інтегрувати українські оборонні технології в Європейську оборонно-промислову базу", - записав міністр у телеграм у понеділок.

Особливу увагу приділено масштабуванню виробництва в Україні, впровадженню сучасних систем управління та локалізації компонентної бази в Європі.

Сметанін зазначив, що Quantum Systems вже представлена в Україні, працюють R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників. Компанія планує подвоїти виробництво цього року.

Міністр виказав подяку Quantum Systems за інтерес до співпраці та конкретні кроки й результати.

Теги: #меморандум #сметанін

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