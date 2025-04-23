17:22 23.04.2025
Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА
Російські окупанти в середу, 23 квітня, близько 15:30 завдали ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної державної адміністрації.
"Попередньо, постраждалих немає. Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
Роменський район – єдиний з п'яти адміністративних районів Сумської області, який не межує безпосередньо з РФ. Коровинська громада розташована приблизно за 55 км від держкордону.