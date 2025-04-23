Інтерфакс-Україна
Події
17:22 23.04.2025

Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

1 хв читати

Російські окупанти в середу, 23 квітня, близько 15:30 завдали ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної державної адміністрації.

"Попередньо, постраждалих немає. Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Роменський район – єдиний з п'яти адміністративних районів Сумської області, який не межує безпосередньо з РФ. Коровинська громада розташована приблизно за 55 км від держкордону.

Теги: #ракетний_удар #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 23.04.2025
В Сумській області за минулу добу зафіксовано 226 ворожих обстрілів з різних типів озброєння - ОВА

В Сумській області за минулу добу зафіксовано 226 ворожих обстрілів з різних типів озброєння - ОВА

17:43 17.04.2025
Окупанти завдали два удари по критичній інфраструктурі Глухівської громади Сумщини

Окупанти завдали два удари по критичній інфраструктурі Глухівської громади Сумщини

22:30 16.04.2025
Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

13:34 15.04.2025
Кабмін погодив призначення нових голів Сумської та Луганської ОДА

Кабмін погодив призначення нових голів Сумської та Луганської ОДА

13:09 15.04.2025
Кабмін погодив звільнення Артюха та Лисогора з посад очільників Сумської та Луганської ОДА

Кабмін погодив звільнення Артюха та Лисогора з посад очільників Сумської та Луганської ОДА

09:08 15.04.2025
Влада повідомляє про 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Влада повідомляє про 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

12:36 14.04.2025
Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах

Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах

12:09 14.04.2025
Пастор Бернс про атаку на Суми: Ось чому я назвав Путіна злом

Пастор Бернс про атаку на Суми: Ось чому я назвав Путіна злом

11:50 14.04.2025
Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"

Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"

11:26 14.04.2025
Генсек ООН шокований російським ударом по Сумах

Генсек ООН шокований російським ударом по Сумах

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

Зеленський про російські удари: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" готує нове підвищення тарифів на 37% і це загрожує стабільності промисловості України - НАДПУ

Суд за позовом податківців зобов'язав Південний ГЗК сплатити 3,7 млрд грн до бюджету за невірно сплачені дивіденди

Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено до 24 – Міноборони

Презентовано Централізовану закупівельну організацію Агентства відновлення

Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

Українська делегація у Лондоні та радник з нацбезпеки країн "Коаліції охочих" домовились про подальші регулярні консультації для досягнення миру - Єрмак

У "Бібліотеці комплектуючих" для виробників ОПК вже акредитовано понад 100 користувачів – Сметанін

"Укрзалізниця" впровадить європейську систему управління залізничним рухом ERTMS

На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА