Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

Російські окупанти в середу, 23 квітня, близько 15:30 завдали ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної державної адміністрації.

"Попередньо, постраждалих немає. Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Роменський район – єдиний з п'яти адміністративних районів Сумської області, який не межує безпосередньо з РФ. Коровинська громада розташована приблизно за 55 км від держкордону.