Інтерфакс-Україна
Події
16:11 23.04.2025

Правоохоронці підтверджують викриття інспектора столичного Депзему на хабарі в $15 тис.

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Поліція Києва спільно з СБУ викрила інспектора Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вимаганні з підприємця $15 тис., повідомила Національна поліція України.

"До 30-річного чиновника звернувся представник директора комерційної фірми із запитом на продовження оренди земельної ділянки площею близько 1200 квадратних метрів, розташованої у Деснянському районі Києва. Фігурант вирішив заробити і намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Нацполіція не називає ім’я фігуранта, однак, за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Артема Лисенка.

Як зазначається, вказану територію підприємець орендував останні 10 років та відповідно до умов договору, мав використовувати для створення "зеленої зони" без права забудови та огородження ділянки. Втім під час перевірки інспектор виявив нецільове використання комунальної ділянки: орендар звів на ній будівлю, футбольне поле та паркувальний майданчик. 

"Для того щоб "закрити очі" на порушення та допомогти із продовженням договору оренди, службовець вимагав від представника фірми 15 000 доларів", - повідомляє Нацполіція.

Під час передачі обумовленої суми коштів правоохоронці затримали фігуранта.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше начальник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що правоохоронці затримали на хабарі головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА. Він зазначив, що більше інформації згодом повідомлять правоохоронці.

Теги: #хабар #сбу #поліція

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