Інтерфакс-Україна
Події
14:55 23.04.2025

Зеленський про російські удари: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її

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Зеленський про російські удари: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли, зокрема на удар по автобусу в Марганці, наголосивши, що інші терористи можуть перейняти таку саму форму терору, яку використовує РФ, тому продовження російської агресії є глобально небезпечним.

"Зараз на Дніпровщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені вранці ударом російського FPV-дрона. Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин. Росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, росіяни вдарили у очевидно цивільну ціль. Внаслідок атаки понад 40 поранених, більшість з них жінки, є дуже важкі поранення, 9 людей загинули.

Окрім того, голова держави зауважив, що російські удари по цивільних FPV-дронами не є рідкістю. І найбільше від такого терору Росії страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець.

"Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її. Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню.

"Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог", - додав президент.

Також він нагадав, що Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним.

Окрім того, Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах.

"Була зустріч із партнерами в Парижі. Продовжуємо сьогодні в Лондоні – українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один", - наголосив президент.

Він подякував усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.

Теги: #зеленський #обстріли

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