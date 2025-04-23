Інтерфакс-Україна
Події
13:02 23.04.2025

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус у Марганці зросла до 43

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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус у Марганці зросла до 43
Фото: Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус з працівниками підприємства у Марганці (Дніпропетровська обл.) зросла до 43, повідомив Офіс генерального прокурора.

"До 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець. Наразі відомо про 9 загиблих", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі.

 

Теги: #постраждалі #марганець

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