Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус у Марганці зросла до 43

Фото: Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус з працівниками підприємства у Марганці (Дніпропетровська обл.) зросла до 43, повідомив Офіс генерального прокурора.

"До 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець. Наразі відомо про 9 загиблих", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі.