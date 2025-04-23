13:02 23.04.2025
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус у Марганці зросла до 43
Фото: Офіс генпрокурора
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус з працівниками підприємства у Марганці (Дніпропетровська обл.) зросла до 43, повідомив Офіс генерального прокурора.
"До 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець. Наразі відомо про 9 загиблих", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі.