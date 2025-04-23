У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Леммі та Джоном Гілі.

"Прибув до Лондона разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи. Наша перша зустріч у Лондоні — на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр висловив вдячність Великій Британії за лідерство та підтримку. За словами Сибіги, сторони обговорять шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки.