Віткофф та Рубіо не приїдуть на переговори з Україною в Лондоні – ЗМІ

У складі американської делегації на переговорах з Україною в Лондоні в середу, 23 квітня, не буде Віткоффа та Рубіо, повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер.

"Мені сказали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф не буде присутній на українських переговорах завтра в Лондоні. Держдепартамент США щойно підтвердив, що держсекретар Марко Рубіо також не поїде", - написав Міллер в соцмережі Х.

Разом із тим, Білий дім підтвердив у вівторок, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф знов поїде до РФ на цьому тижні.