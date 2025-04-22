Інтерфакс-Україна
Події
20:54 22.04.2025

Віткофф та Рубіо не приїдуть на переговори з Україною в Лондоні – ЗМІ

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Віткофф та Рубіо не приїдуть на переговори з Україною в Лондоні – ЗМІ

У складі американської делегації на переговорах з Україною в Лондоні в середу, 23 квітня, не буде Віткоффа та Рубіо, повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер.

"Мені сказали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф не буде присутній на українських переговорах завтра в Лондоні. Держдепартамент США щойно підтвердив, що держсекретар Марко Рубіо також не поїде", - написав Міллер в соцмережі Х.

Разом із тим, Білий дім підтвердив у вівторок, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф знов поїде до РФ на цьому тижні.

 

 

Теги: #переговори #сша #учасники

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