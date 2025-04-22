СБУ передасть Китаю інформацію про їхніх громадян, які працюють на заводі виробництва дронів у РФ - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки передати інформацію китайській стороні щодо громадян КНР, які працюють на заводі виробництва дронів у РФ.

"Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі виробництва дронів. Вважаємо, що може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала, домовилася з цими громадянами після домовленості з керівництвом Китаю, вкрала ці технології, тому що там описано в інформації і китайські технології відповідні щодо роботи над цими дронами", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Також, за словами президента, сьогодні Служба зовнішньої розвідки передасть китайські стороні інформацію щодо постачання зброї РФ. Окрім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга веде комунікацію з посольством.

"Також ми спробуємо напряму в Пекін іншими каналами передати відповідну інформацію", - додав президент.