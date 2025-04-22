19:35 22.04.2025
Зеленський анонсував дипломатичну роботу, зокрема, зустріч з президентом ПАР Рамафосою
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрія з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також зустрічі з лідерами Польщі та Чехії.
"Україна найближчими днями буде сильно посилювати свою дипломатичну роботу не тільки на європейському континенті. Буде зустріч з головуючим в G20 президентом Рамафосою. Буде зустріч з президентом Польщі в форматі саміту "Тримор'я" в Польщі. Буде зустріч з президентом Чехії", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.
Президент також анонсував зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Окрім того, він повідомив, що офіційно буде приймати участь у прощання з Папою Римським Франциском.