Зеленський анонсував дипломатичну роботу, зокрема, зустріч з президентом ПАР Рамафосою

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрія з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також зустрічі з лідерами Польщі та Чехії.

"Україна найближчими днями буде сильно посилювати свою дипломатичну роботу не тільки на європейському континенті. Буде зустріч з головуючим в G20 президентом Рамафосою. Буде зустріч з президентом Польщі в форматі саміту "Тримор'я" в Польщі. Буде зустріч з президентом Чехії", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Президент також анонсував зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Окрім того, він повідомив, що офіційно буде приймати участь у прощання з Папою Римським Франциском.