Через низку ворожих авіаударів по прифронтовому селу на Харківщині спалахнули пожежі, поранено двох мирних мешканців

У понеділок ввечері та зранку у вівторок російська авіація завдала серію ударів по Гороховатці Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

"️Окупанти скинули декілька керованих бомб на приватні житлові будинки, спричинивши пожежі на території 5-ти приватних домоволодінь. Внаслідок влучань горіли конструктивні елементи зруйнованих 4 приватних осель, господарчої споруди та гаражу на загальній площі 400 м кв. Двоє цивільних осіб (жінка 1977 та чоловік 1970 років народження) зазнали поранень",- повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Медики ДСНС надали пораненим першу медичну допомогу. Крім того, пошкоджені ще 11 приватних оселі та 3 торговельних заклади.

Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожих ударів було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.