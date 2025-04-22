Інтерфакс-Україна
Події
09:59 22.04.2025

Через низку ворожих авіаударів по прифронтовому селу на Харківщині спалахнули пожежі, поранено двох мирних мешканців

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У понеділок ввечері та зранку у вівторок російська авіація завдала серію ударів по Гороховатці Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

"️Окупанти скинули декілька керованих бомб на приватні житлові будинки, спричинивши пожежі на території 5-ти приватних домоволодінь. Внаслідок влучань горіли конструктивні елементи зруйнованих 4 приватних осель, господарчої споруди та гаражу на загальній площі 400 м кв. Двоє цивільних осіб (жінка 1977 та чоловік 1970 років народження) зазнали поранень",- повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Медики ДСНС надали пораненим першу медичну допомогу. Крім того, пошкоджені ще 11 приватних оселі та 3 торговельних заклади.

Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожих ударів було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Теги: #авіаудари #дснс #обстріли

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