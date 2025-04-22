Росіяни обстріляли 16 громад Сумської області, є загиблі - ОВА

Російські війська в понеділок обстрілювали 16 громад Сумської області, є пошкодження, є загиблі та пошкодження, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 189 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 410 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чупахівська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: здійснено пуски КАБів (18 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухи), мінометні обстріли (23 вибухи), атаку FPV-дронами (23 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Миропільська: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (38 вибухів), КАБами (4 вибухи).

Есманьська: 11 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), атаку FPV-дронами (25 вибухів). Внаслідок обстрілів загинула 1 цивільна особа, пошкоджено приватний житловий будинок.

Свеська: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів).

Шалигинська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (24 вибухи).

Середино-Будська: ворог атакував FPV-дронами (2 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Новослобідська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Сумська: здійснено удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Юнаківська: росіяни вдарили з артилерії (67 вибухів), мінометів (27 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (1 вибух).

Чупахівська: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Путивльська: був артилерійський обстріл (5 вибухів).

Великописарівська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів), мінометні обстріли (17 вибухів).

Зноб-Новгородська: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), атаку FPV-дрона (1 вибух). Внаслідок обстрілу знищено приватний житловий будинок.

Ямпільська: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV-дроном (1 вибух).

Глухівська: росіяни атакували FPV-дронами (2 вибухи).

Білопільська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35149