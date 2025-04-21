Інтерфакс-Україна
Події
21:01 21.04.2025

На ПП "Шегині" до 10 травня обмежать рух легкового транспорту

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На ПП "Шегині" до 10 травня обмежать рух легкового транспорту

На пункті пропуску "Шегині" з 22 квітня до 10 травня буде обмежено рух легкового транспорту через ремонтні роботи, повідомили у Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг… Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня", - ідеться у повідомленні у Телеграмі в понеділок.

ДПСУ рекомендує, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

 

Теги: #польща #кордон

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