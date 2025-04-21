Інтерфакс-Україна
Події
16:46 21.04.2025

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

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Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України своїми діями зірвали черговий наступ армії РФ на Сумському та Курському напрямках.

"Тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території рф. Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", - написав він у Телеграмі в понеділок.

Сирський повідомив, що напередодні Великодня він провів нараду з командирами, основними посадовими особами штабів бригад та начальниками родів військ для узгодження дій на Сумському та Курському напрямках.

"Незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів. Одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотного складнику у бригадах всіх типів", - написав він.

Головком впевнений, що перемагати противника, що має чисельну перевагу, можна лише завдяки випередженню у застосуванні високотехнологічних видів зброї.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно що переважає противника", - додав Сирський.

Головнокомандувач подякував українським воїнам за хоробрість і професіоналізм, та всім, хто допомагає робити Сили оборони України більш технологічними.

Теги: #сили_оборони #сирський

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