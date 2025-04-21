21 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1153 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1153 RUSSIAN AGRESSION

21 квітня відзначають Всесвітній день кроншнепа, Міжнародний день коноплі, Всесвітній день творчості та інновацій.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Януарія та інших.

Також сьогодні Світлий понеділок; Поливаний понеділок.

Всесвітній день кроншнепа

Всесвітній день кроншнепа – це щорічна подія, яка відзначається 21 квітня і спрямована на підвищення обізнаності про важливість збереження кроншнепа (або кульон тонкодзьобий), родини довгоногих і довгодзьобих птахів, які перебувають під критичною загрозою зникнення.

Міжнародний день коноплі

Міжнародний день коноплі— це день, присвячений підвищенню обізнаності про переваги коноплі та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року.

Коноплі мають широкий спектр промислового використання, включно з виготовленням корду, біопластику, взуття, паперу, одягу та конопляного бетону. Вони також відомі своїм насінням, яке є поживним джерелом їжі, і конопляним молоком, яке є альтернативою молочним продуктам. Примітно, що коноплі, разом із бамбуком, є одними з рослин на Землі, які швидко зростають.

Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання коноплі, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Всесвітній день творчості та інновацій

Свято з’явилось у 2002 році, а у 2017 році Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацій у всіх аспектах людського розвитку.

На культуру і творчість припадає 3,1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП) і 6,2% усіх робочих місць. Експорт культурних товарів і послуг подвоївся у вартості з 2005 року і досяг 389,1 млрд доларів США у 2019 році.

Цього дня народилися:

110 років від дня народження Володимира Феодосійовича Яценка (1915-2010), українського художника:

90 років від дня народження Олександра Ігоровича Муратова (1935-2025), українського кінорежисера, кіносценариста, поета, публіциста, сина поета, драматурга І. Муратова.

Ще цього дня:

1910 - Комета Галлея максимально наблизилася до Землі;

1913 - Спуск на воду "Аквітанії", єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах;

1920 - У Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торговельно-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу;

1944 - Жінкам у Франції надано право голосу на виборах;

1960 - Новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразилія;

2000 - У Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу "Земля-Земля", яку запустили військові з полігона. Загинули кілька людей;

2019 - Другий тур президентських виборів в Україні. На пост президента обрано Володимира Зеленського.

Церковне свято:

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія

Священномученик Януарій і з ним святі мученики Прокул, Созій, Фавст, Дисидерій, Євтихій і Акутіон прийняли мученицьку смерть за Христа близько 305 року, під час гоніння імператора Диоклетіана.

Спочатку Януарія кинули у розжарену піч, але він вийшов неушкодженим. Тоді його побили металевими прутами. Це побачили учні єпископа - диякон Фавст і чтець Дисидерій, які заплакали від побаченого. Язичники зрозуміли, що це християни і запроторили їх до в’язниці. Там вже були затримані раніше за сповідання Христа святі диякони Созій і Прокул, і два миряни - Євтихій і Акутіон.

Після цього усіх мучеників віддали на поталу диким звірам, але ті не зачепили їх. Зрештою їх усіх обезголовили за містом. Тіла святих для поховання по одному узяли християни з навколишніх міст, щоб кожне мало свого покровителя. Священномученика Януарія поховали в Неаполі.

Світлий понеділок

Великдень традиційно святкується у неділю, але на ньому весняні православні свята не завершуються. Світлий понеділок являє собою день перемоги Ісуса над пеклом.

Поливаний понеділок

Традиційно святкується на початку першого тижня після Великодня. Цей день мав особливе значення для наших пращурів, ще до приходу християнства, адже він символізує духовне очищення.

Ще у давнину у слов’ян було пов’язано із водою чимало обрядів. Обливання вважалося не тільки фізичним очищенням, а й духовним. Давні предки гадали, що саме у понеділок після Великодня вона набуває цілющих властивостей. Традиція обливання один одного залишилася до наших часів.

Іменини: Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків.