Інтерфакс-Україна
Події
20:25 20.04.2025

Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

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Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

Двоє лісників постраждали внаслідок підриву пожежного автомобіля лісгоспу у Ізюмському районі, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"У Балаклійському лісництві (Ізюмський район Харківської обл) під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства.

Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес)", - поінформувала пресслужба.

Як повідомлялося, повідомлення про пожежу у Балаклійському лісництві надійшло вдень 19 квітня. Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 20 квітня триває горіння на площі 30 га. На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.

Теги: #міна #харківська_область #дснс

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