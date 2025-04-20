Інтерфакс-Україна
Події
14:07 20.04.2025

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

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Російська сторона інсценувала удари по окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я", повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Насправді ж самі росіяни не дотримуються свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли. За словами президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошення росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, на різних відтинках фронту сталося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів.

"Мета таких вкидів – звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити путіну образ нібито миротворця", - наголосили в ЦПД.

Раніше в російських ЗМІ почали поширюватися повідомлення про нібито нанесений ЗСУ удар по Донецьку.

Теги: #фейк #донецьк #провокація

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