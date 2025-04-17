Інтерфакс-Україна
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18:53 17.04.2025

Українська делегація в Парижі візьме участь у зустрічі з Віткоффом – Зеленський

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Українська делегація в Парижі візьме участь у зустрічі з Віткоффом – Зеленський

Українська делегація у Парижі прийме участь у зустрічі, у якій також візьме участь спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорюємо на рівні NSA (радники з нацбезпеки – ІФ-У) чотирьох країн гарантії безпеки – є Британія, Франція, Україна і Німеччина. Далі є зустріч на рівні міністрів оборони. У нас поїхала команда: міністр закордонних справ, голова офісу і міністр оборони з української сторони. Міністр оборони працює з міністром оборони Франції. Далі є зустріч міністрів закордонних справ окремо чотирьох країн. Буде зустріч всіх разом, включаючи представника США, пана Віткоффа", - сказав Зеленський журналістам у четвер.

Також він повідомив, що обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном зустрічі європейських команд і представників Сполучених Штатів Америки.

"Ми погоджували з ним однакове розуміння. По-перше, у нас однакові погляди на дії, які відбуваються, і дипломатичні в тому числі", - додав Зеленський.

Теги: #віткофф #париж

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