Міноборони створює реєстр кваліфікованих фахівців для психологічної підтримки військових

Міністерство оборони України створює реєстр надавачів психологічної допомоги військовослужбовцям з-поміж цивільних фахівців з психічного здоров’я. Про це йшлося під час зустрічі представників оборонного відомства і Збройних сил України з громадськими організаціями.

"Він міститиме перевірену інформацію про організацію або фахівця, кваліфікацію, спроможності та послуги, які вони можуть надавати у сфері психологічної допомоги для захисників", - повідомила пресслужба Міноборони.

Реєстр дозволить керівникам органів психологічної підтримки та персоналу Збройних сил швидко знаходити акредитовані організації з психологічної підтримки відповідної спеціалізації у своєму регіоні. Також перелік полегшить взаємодію між ЗСУ та громадськими організаціями для збільшення можливостей військовослужбовцям отримати фахову психологічну підтримку.

Під час зустрічі представники громадських організацій запропонували масштабувати зусилля щодо створення: гарячої лінії кризового консультування; онлайн та стаціонарного психологічного консультування військових та членів їхніх сімей; стаціонарної психологічної реабілітації; навчання заступників командирів рот психологічним методикам; навчання помічників психологів психічній стійкості в умовах військових операцій.