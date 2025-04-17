У Міноборони пояснили, як отримати відстрочку у Резерв+, якщо дані про інвалідність не знайдено

Фото: Міноборони України

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко роз'яснила алгоритм дій задля отримання відстрочки у застосунку Резерв+, якщо дані про інвалідність не знайдено.

"У вас встановлена інвалідність, але Резерв+ цього не бачить? Зараз розповімо, як зробити так, щоб законна відстрочка зʼявилася в застосунку. Є два сценарії — залежно від того, коли саме була встановлена інвалідність", - написала вона у Facebook.

Якщо інвалідність була встановлена до 01.01.2025, то у такому випадку потрібно подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки. Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики.

Або ж необхідно зверніться до свого ОСЗН з оригіналом довідки та паспортом — спеціалісти внесуть дані вручну.

Якщо інвалідність була встановлена після 01.01.2025, то треба перевірити на Соціальному порталі soc.gov.ua наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК.

"Якщо є помилки або даних немає — зверніться до закладу охорони здоров’я, де проходили оцінювання. Як тільки інформація з’явиться в реєстрах — вона автоматично підтягнеться у Резерв+. Дякую колегам із Міністерство соціальної політики України за швидку і практичну інструкцію. А ми продовжуємо працювати над новими відстрочками", - додала Черногоренко.