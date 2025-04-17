Інтерфакс-Україна
Події
15:41 17.04.2025

У Парижі розпочалася зустріч Макрона з Рубіо та Віткоффом

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У Парижі в четвер розпочалася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, держсекретаря США Марко Рубіо та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Як повідомляє французька газета Le Monde, президента Республіки супроводжує міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час цього "робочого обіду" з Рубіо і Віткоффом.

Раніше Еммануель Макрон спілкувався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомили в Єлисейському палаці.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли вранці 17 квітня з візитом у Париж, де заплановано серію зустрічей держав "коаліції охочих".

Теги: #зустріч #париж

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