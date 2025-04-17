Краків передав Сумам п'ять автобусів Mercedes Citaro як гуманітарну допомогу

Міська влада Кракова передала Сумам у рамках гуманітарної допомоги п'ять автобусів Mercedes Citaro, у церемонії передачі взяли участь генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський, віце-консул України Валентина Кузьмін та представники Сумської мерії, повідомляє муніципальне транспортне підприємство Кракова.

"Через звернення влади українського міста Суми, розташованого просто на кордоні з Росією, Краків вирішив передати цьому місту п'ять вживаних автобусів у рамках гуманітарної допомоги… Автобуси, які поїдуть до цього міста – це автомобілі Mercedes Citaro довжиною 12 м", - йдеться у повідомленні на сторінці перевізника у Facebook.

Як повідомляється, МПК у Кракові вже підготувала автобуси для перевезення, а пізніше цього місяця водії краківського перевізника направлять їх до українського кордону, де їх заберуть водії з міста Суми. Також представники перевізника передали українській стороні акт права власності, що підтверджує передачу автобусів.

"Дякую місту Краків та всім його жителям за дуже велику допомогу для людей України, які страждають через війну. Ця допомога була і є неоціненною", - наголосив генеральний консул України Войнаровський під час зустрічі.

Уточнюється, що після початку агресивної війни РФ проти України Краків вже передав вживані автобуси в якості гуманітарної допомоги Львову та місту Хмельницький (загалом шість автобусів).