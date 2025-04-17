Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на Донеччині - указ

Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення військових адміністрацій в низці населених пунктів Донецької області.

Відповідний указ № 240/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Зокрема, у Маріупольському районі утворені Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна та Сартанська селищна військові адміністрації.

У Волноваському районі утворені Старомлинівська сільська, Хлібодарівська сільська, Волноваська міська, Мирненська селищна та Ольгинська селищна військові адміністрації.

З утворенням військових адміністрацій в зазначених населених пунктах повноваження місцевих військово-цивільних адміністрацій припиняються з того моменту, як нова військова адміністрація почне виконувати свої обовʼязки.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.