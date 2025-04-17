17 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1149 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1149 RUSSIAN AGRESSION

17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони.

Також сьогодні Міжнародний день кави, Міжнародний день кави, Міжнародний день Ford Mustang.

Сьогодні виповнюється 55 років палацу "Україна", найбільшій концертно-мистецькій установі Києва та України, основному місцю проведення концертів та політичних заходів у столиці.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського.

Сьогодні Чистий четвер –свято, що відзначається християнами щороку у четвер перед Великоднем.

День пожежної охорони

Кожного року 17 квітня Україна відзначає офіційне професійне свято – День пожежної охорони. Українці вітають рятувальників і пожежників, чия праця незамінна, а героїзм не знає рівних.

Подію започаткували у 1995 році, але спочатку відзначали 29 січня. Згодом, у 2013 році, дату святкування змінили.

День народження палацу "Україна"

Палац "Україна" - найбільша концертно-мистецька установа Києва та України, основне місце проведення концертів та політичних заходів у столиці.

Споруджений у 1965 —1970 роках на Великій Васильківській вулиці на місці колишнього Володимирського ринку, який перенесли на сусідню вулицю.

Архітектори проєкту: Є. О. Маринченко, П. Н. Жилицький (лауреати Державної Шевченківської премії 1971 року), І. Г. Вайнер, інженери: П. Булаєвський, В. Сидоренко.

Автор інтер'єрів: архітектор І. Й. Каракіс. Головна проєктна організація — державний проєктний інститут "Київпромбуд".

Першою великою подією став 42-й конкурс Міс Європа 1997, який відбувся 6 вересня 1997 року.

На сцені концертного комплексу палацу виступали такі всесвітньо відомі виконаці: Дмитро Гнатюк, Анатолій Солов'яненко, Лучано Паваротті, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабальє, Крістіна Агілера, Енріке Іглесіас, Софія Ротару, Лана Дель Рей, Гері Мур, Ванесса Мей, Джо Кокер, Емма Шаплін, Nightwish, Scorpions, Тото Кутуньйо, Томас Андерс, Хуліо Іглесіас, Х'ю Лорі, Кріс Рі, Алессандро Сафіна, Енніо Морріконе, Янні, Пако де Лусія, Мірей Матьє, Стінг, Патрісія Каас, Араш, Гелена Йосефссон, Джон Лорд, Кейко Мацуї, Океан Ельзи, Майкл Болтон, Сіл, Серж Танкян, Il Divo, Рінго Старр, Карлос Сантана, Стів Вей, Джо Сатріані, Стів Морс та інші.

Міжнародний день кави

Сьогодні відзначаємо Міжнародний день кави (або День еспресо). Дата святкування обрана на честь отримання патенту італійцем Ачиль Гаджіа на створення кавоварок у 1938 році. Виготовлення еспресо-машини відбулось у 1901 році завдяки, знову ж таки італійцю, Луїджі Беццера.

Всесвітній день боротьби з гемофілією

Гемофілія - спадкова хвороба, пов’язана з порушенням процесу згортання крові, вона виникає через зміни всього 1-го гена в хромосомі X. Симптоми захворювання в більшості випадків з’являються вже в ранньому дитинстві, майже завжди не раніше, ніж на 4 - 5 день життя дитини.

Гемофілія на сьогодні невиліковна, але її перебіг повністю і вдало контролюється за допомогою ін’єкцій пацієнтові відсутнього фактора згортання крові, в більшості випадків, виділеного з донорської крові.

За ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Всесвітньої Федерації Гемофілії 17 квітня був оголошений Всесвітнім днем боротьби з гемофілією.

Дата для проведення Дня гемофілії була обрана організаторами не випадково, це своєрідна данина поваги творцеві Всесвітньої федерації гемофілії Френку Шнайбелю, який народився саме в цей день.

Міжнародний день Ford Mustang

17 квітня у світі відзначають Міжнародний день Ford Mustang (International Ford Mustang Day) — свято, присвячене одному з найвідоміших американських автомобілів усіх часів. Це не просто день шанування металу, гуми й бензину. Це день пристрасті, стилю й легенди, яка вже понад пів століття не сходить із доріг, екранів і сердець.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Ізидора (Сидора, Ісидора) Станіславовича Коперницького (Коперніцького) (1825-1891), польського вченого, антрополога, етнографа, лікаря, педагога, політичного діяча;

170 років від дня народження Марії Карпівни Садовської-Барілотті (1855-1891), української співачки, драматичної актриси, сестри І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського;

140 років від дня народження Карен Бліксен (повне - Карен Крістенсе фон Бліксен-Фінеке) (1885-1962), данської письменниці, журналістки;

130 років від дня народження Олександра Веніаміновича Хвостенка-Хвостова (справж. - Хвостенко) (1895-1968), українського театрального художника, графіка, педагога, одного з основоположників української сценографії;

120 років від дня народження Йосипа Андрійовича Багмута (1905-1968), українського мовознавця, перекладача.

Ще цього дня:

1907 - Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в'їхало 1004756 осіб;

1924 - Створена голлівудська кіностудія "Metro-Goldwyn-Mayer".

1938 - Радянська влада розстріляла видатних представників кримськотатарської інтелігенції;

1941 - Югославія капітулювала у Другій світовій війні;

1946 - Сирія здобула де-факто незалежність від Франції;

1964 - Почався випуск компанією "Ford Motor Company" автомобіля "Форд Мустанг";

1964 - Американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1970 - У Києві відкритий палац "Україна";

1980 - Південна Родезія стала Зімбабве;

1982 - Британська королева Єлизавета ІІ проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 - Легалізовано діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність".

1991 - Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій;

2014 - Європарламент своєю резолюцією в Страсбургу відмовився від проєкту російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

Церковне свято:

День священномученика Симеона, єпископа Перського та преподобного Акакія

У Малій Вірменії, в місті Мелитена, жив благочестивий і ревний єпископ, що звався Отрій, який на Другому Вселенському соборі в Царгороді (381 р.) разом зі святим Григорієм Богословом найревніше боронив чистоту Христової віри від єресі духоборців. Одного разу до нього батьки привели свого сина Акакія. Вони просили, щоб владика прийняв його для прислуговування в церкві, бо ще з лона матері той був присвячений Богові.

Хлопець був взірцем невинности та благочестя і з роками став клириком та провідником для братів своїх. У нього навчався письма святий Євтимій Великий, бо ж і цього святого виховував єпископ Отрій.

З часом Акакія висвятили на священника, а після смерти Отрія його вибрали єпископом Мелитени. Життя його було таке святе, що Бог дав йому творити чуда. Так, за його молитвою відступила страшна засуха, а іншого разу велика повінь – і діялося це в такий чудесний спосіб, що всі в тому бачили незвичайну Божу ласку.

Милосердний до вбогих, святий Акакій зробив зі свого дому шпиталь, в якому сам і прислуговував хворим. Він брав участь у Третьому Вселенському соборі в Ефесі (431 р.). Помер 440 р. у великій святості, проживши довгий вік. Тіло його поховали при гробі святого Полієвкта.

Іменини: Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.