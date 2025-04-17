Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Російські війська в середу обстрілювали 9 громад Сумської області, є пошкодження, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 141 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 257 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), артобстріли (23 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів), удари FPV дронами (20 вибухів), пуск КАБів (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (46 вибухів).

Білопільська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Путивльська: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Юнаківська: зафіксовано артилерійські обстріли (32 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).

Верхньосироватська: завдано атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Новослобідська: ворог атакував з мінометів (12 вибухів), артилерії (FPV дронами (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення сільського клубу.

Шалигинська: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (6 вибухів), FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних будинки.

Миропільська: здійснено пуск КАБів (7 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Великописарівська: завдано атаку FPV дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів) та БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Есманьська: ворог атакував FPV дронами (3 вибухи).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35040